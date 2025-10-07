Niño de dos años agredido por su niñera tiene muerte cerebral y continúa conectado a un respirador

El niño de dos años que fue internado de emergencia tras presuntamente ser agredido por su niñera continúa en estado crítico y conectado a un respirador artificial. Según el último reporte médico del Hospital del Niño de La Paz, el pequeño presenta signos clínicos de muerte cerebral.

“Tiene signos clínicos de muerte cerebral y los resultados del electroencefalograma muestran una actividad isoeléctrica, es decir, que no tiene actividad cerebral. El niño está conectado a un respirador y recibe aminas vasoactivas que apenas mantienen una presión arterial baja y una débil función cardíaca. Estamos esperando un desenlace fatal”, informó el director del Hospital del Niño.

El personal médico señaló que, pese a los esfuerzos, el estado del menor no ha mostrado mejoría en las últimas horas. También se realizaron estudios complementarios que revelaron lesiones en distintas partes del cuerpo.

“Tiene algunas lesiones en el hombro y en la cara. Las radiografías no evidencian fracturas óseas, pero el niño presenta un cuadro de desnutrición crónica”, añade el reporte médico.

La principal sospechosa, la niñera del menor, fue aprehendida y puesta a disposición de la justicia. La mujer declaró que el niño habría caído por las gradas; sin embargo, las autoridades investigan esa versión debido a las múltiples lesiones que presenta el pequeño.

El caso continúa bajo investigación para determinar el grado de responsabilidad de la acusada y esclarecer las circunstancias del hecho.

