“Aquí me daba puñetes”: hermanitos del niño con muerte cerebral relatan agresiones de la niñera

Mientras avanza el proceso de investigación en contra de la mujer de 19 años acusada de agredir violentamente a un niño de dos años en el municipio de Tipuani, la abuelita de los tres hermanitos que estaban bajo el cuidado de la joven, grabó un video donde sus nietos revelan los castigos a los que presuntamente eran sometidos.

El video fue enviado al padre de los menores y en las imágenes, muestran el tipo de agresión que recibían.

“Ahorita lo que me informa mi mamá cuando estaban con los niños y me ha mandado fotos. La mayoría tienen golpes los varoncitos. Aquí tengo el video lo cual me manda mi mamá, cómo les agredía, cómo les pegaba, todo eso que cuenta lo tengo”, afirmó el padre de las víctimas.

En el video, se logra ver como una de las niñas muestra los lugares donde eran agredidos y señala que eran castigados.

“Aquí en mi ojo, en mi hombro, aquí me daba puñetes”, decía la niña en medio de su relato”, según se muestra en el video.

El menor de los hermanitos tiene muerte cerebral y se encuentra conectado a un respirador artificial.

