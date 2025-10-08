La final del Rodeo Internacional de la ExpoGan Chihuahua 2025 se vio empañada por un grave accidente que dejó a un jinete inconsciente en la arena. El incidente ocurrió durante la noche del pasado sábado 4 de octubre, ante la mirada de miles de espectadores que presenciaban el evento que congregó a los mejores jinetes de países como México, Brasil, Estados Unidos, Panamá y Cuba.

El video del suceso muestra el momento exacto en que uno de los participantes es derribado de manera aparatosa por el toro durante su monta. Tras caer violentamente al suelo, el jinete, vestido con una camisa turquesa y blanca, quedó tendido e inconsciente mientras el toro continuaba corriendo por el ruedo, según publica el portal Notichihuahua.

Inmediatamente, se activaron los protocolos de seguridad. Se puede observar cómo los payasos de rodeo y personal de apoyo ingresaron rápidamente a la arena para distraer al animal y socorrer al jinete herido. En las imágenes se aprecia a varios hombres rodeando al concursante caído y auxiliándolo.

El accidente ha generado preocupación entre los asistentes y la comunidad de rodeo, quienes esperan noticias sobre la evolución del participante que sufrió el fuerte impacto. El evento, conocido por ser uno de los más importantes de la región, buscaba coronar a los campeones de las suertes más peligrosas y emocionantes de la charrería y el rodeo.

