“Yo salvé TikTok, así que me deben una”: Trump debuta en la app con mensaje directo a los jóvenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes su primer video en TikTok desde que retomó el cargo, con un mensaje dirigido directamente a los jóvenes usuarios de la plataforma.

Sentado en el Despacho Oval, Trump abrió con una frase que rápidamente se viralizó: “A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también hará un gran trabajo”, afirmó el mandatario.

El video, que marca su regreso a la plataforma, superó los 3 millones de visualizaciones en solo unas horas, acumulando además 388.000 me gusta, más de 16.000 comentarios y más de 25.000 compartidos, según datos recogidos hasta la última jornada.

La interacción masiva refleja el interés del público joven y el impacto político que sigue generando el presidente en redes sociales.

La publicación llega días después de que Trump firmara una orden ejecutiva que autoriza el funcionamiento seguro y legal de TikTok en EE. UU., tras un acuerdo alcanzado con la empresa matriz china, ByteDance.

Durante su primer mandato, Trump había intentado prohibir TikTok por motivos de seguridad nacional. El nuevo acuerdo marca un cambio de enfoque, ahora enmarcado en controles legales y de privacidad.

