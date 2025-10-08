Un recién nacido fue hallado abandonado la noche del lunes 6 de octubre en una cancha deportiva ubicada en la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. Un hombre que paseaba con su perro hizo el descubrimiento y dio aviso a las autoridades.

El bebé tenía apenas cinco horas de nacido y fue trasladado de inmediato al Hospital de la zona, donde se encuentra en buen estado de salud, según informó Raúl Yabeta, jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Más allá de la desgracia del abandono, fue un hecho con suerte, porque el menor se encuentra en buen estado de salud y un peso de 3.300 kilos”, explicó Yabeta.

De acuerdo con la evaluación médica, el parto se habría realizado en una vivienda particular, ya que el cordón umbilical fue cortado de forma rudimentaria.

El bebé permanecerá en observación durante 48 horas en el hospital. Luego, será derivado a un hogar transitorio, adecuado a su edad y condición.

Las autoridades han presentado la denuncia formal por abandono, y esperan acceder a las cámaras de seguridad del área para identificar a la persona responsable.

