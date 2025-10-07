“Perdí todo, hasta mis hijos”: madre clama ayuda tras tragedia en San Ramón

Tras la terrible explosión que destruyó una vivienda en San Ramón, una madre lo ha perdido todo: dos de sus hijos fallecieron, tres más están internados en terapia intensiva en Santa Cruz, y su casa quedó completamente consumida por el fuego.

La madre de las víctimas, Nely Yobio Supayabe, narró el dramático momento y el difícil presente que enfrenta tras perder no solo a sus hijos, sino también su hogar.

"En este momento hay tres niños internados en Santa Cruz y son dos niños los fallecidos en San Ramón por la explosión. Como yo salí a vender, he perdido todo, mi casa, no tengo nada, no tengo dónde dormir, no tengo ropa ni colchas. Todo quedó vacío", relató.

La explosión ocurrió cuando los niños ya se encontraban descansando. "Yo había llegado a la casa, me estaba duchando y los niños se estaban acostando a dormir cuando empezó la explosión. Entré a salvar a los niños, pero no pude… solo pude sacar a los chicos que están internados", lamentó Nely.

Cinco menores estaban en la vivienda al momento del siniestro. "Yo empecé a destablar mi casa para que ellos puedan salir, pero ya estaban quemados", dijo.

La madre, quien también es el único sustento de la familia, se dedicaba a la venta de combustible en las calles. "Yo soy padre y madre para mis hijos porque su papá falleció", expresó.

"Necesito que nos colaboren con dinero, con las recetas que nos llegan que son muy altas y con cosas para mi casa porque no tengo nada, todo se quemó".

Para colaborar, pueden comunicarse a los números: 78004055 – 78049061 – 75025029

Mira la programación en Red Uno Play