La advertencia realizada por el presidente de YPFB, sobre la imposibilidad de garantizar el abastecimiento de diésel sin un desembolso previo del Ministerio de Economía, encendió alarmas en el sector agropecuario de Santa Cruz.

Eliazer Arellano, productor y miembro del Comité de Defensa de Productores de Santa Cruz (Codepro), señaló que esta situación podría generar un desabastecimiento de alimentos en las próximas semanas.

“No habrá una soya buena porque tuvimos sequía, no se han podido sembrar los granos, no hay plata y tampoco habrá arroz”, expresó Arellano.

El productor explicó que la situación se agrava con el alza de precios y la falta de previsiones a tiempo. Asegura que los productores no pueden trabajar con medio tanque de diésel y sin certeza de reposición.

Desde Codepro sostienen que será necesario exigir soluciones al próximo gobierno.

“Los que queremos el bien para el pueblo tenemos que ponernos fuertes”, afirmó Arellano.

Por ahora, no hay un cronograma oficial de desembolsos ni confirmación sobre cuándo se normalizará la provisión de combustible para el sector productivo.

Mira la programación en Red Uno Play