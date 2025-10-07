TEMAS DE HOY:
"Fue un honor": El emotivo mensaje de Neymar a Jordi Alba, tras conocer su retiro del fútbol

Jordi Alba que jugó con el extremo brasileño en el Barcelona, anunció este martes que pondrá fin a su carrera como futbolista profesional.

EFE

07/10/2025 18:43

Neymar festejando junto a Jordi Alba un gol en el Barcelona. Foto: Internet.
Brasil.

El futbolista brasileño Neymar Jr reaccionó al anuncio de retirada del español Jordi Alba a final de la presente temporada y le dedicó unas palabras en redes sociales en las que expresó que fue "un honor hacer parte" de su carrera.

Jordi Alba, que jugó con el extremo brasileño en el Barcelona, anunció este martes que pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada con el Inter Miami de la MLS a finales de año.

El defensa fue uno de los mejores socios de Neymar en el equipo español, en el que compartieron vestuario durante cuatro temporadas (2013-14 a 2016-2017) y ganaron juntos tres Copas del Rey, dos ligas, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa, un Mundial de clubes y la Liga de Campeones de 2015 con Luis Enrique en el banquillo.

