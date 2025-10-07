Messi reaccionó al anuncio de retiro de Jordi Alba: "Te voy a extrañar mucho"

El futbolista argentino Lionel Messi reaccionó al anuncio de Jordi Alba, quien dio a conocer este martes que dejará el fútbol cuando concluya la actual temporada de la MLS. El capitán de la Albiceleste confesó que echará de menos dentro de la cancha, a uno de sus máximos socios en el balompié.

"Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora???", escribió Messi en la publicación del lateral izquierdo español en Instagram.

Jordi Alba, que jugó con el astro albiceleste en el Barcelona y ahora lo hace en el Inter Miami, pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS a finales de año.

"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el jugador internacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto".

El español fue uno de los mejores socios de Messi en el Barcelona, en el que compartieron vestuarios durante nueve temporadas (2012-13 a 2020-2021).

Mira la programación en Red Uno Play