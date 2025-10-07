¡Tragedia! Encuentran el cuerpo de un dirigente de fútbol flotando en el mar

El fútbol español amaneció de luto este martes tras conocerse el fallecimiento de José Vega Hernández, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), según informaron medios de ese país. Su cuerpo fue encontrado flotando en aguas cercanas al puerto de Salinetas, en el municipio de Telde, Gran Canaria.

Según el reporte del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112), la alerta se recibió a las 14:49 hora local, cuando se informó de la presencia de un cuerpo boca abajo a pocos metros de la orilla. Pese a los esfuerzos de los socorristas por reanimarlo, el personal del Servicio de Urgencias Canario confirmó su deceso.

Vega, de 71 años, fue un pilar del fútbol regional. Formó parte de la FIFLP desde los años 90 y desempeñó el cargo de vicepresidente bajo la presidencia de José Juan Arencibia. Su labor fue decisiva en la promoción del fútbol base en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, además de impulsar la formación de entrenadores y la gestión de clubes.

Fundador de la UD Jinámar, su compromiso con Telde y su visión para alinear el fútbol local con los estándares nacionales dejaron una huella profunda en la comunidad deportiva.

Su fallecimiento genera una honda conmoción entre dirigentes, jugadores y aficionados, que despiden a un hombre recordado por su pasión, liderazgo y calidez humana. Su legado continuará vivo en cada campo de fútbol de las islas donde su esfuerzo ayudó a formar generaciones de deportistas.

