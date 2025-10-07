Choferes de micro inician huelga de hambre contra el sistema del transporte en Santa Cruz

Tal como lo habían anticipado, el Sindicato de Choferes de Micros de Santa Cruz instaló este martes una huelga de hambre en la plaza 24 de Septiembre. Los transportistas aseguraron que su protesta es “en defensa de los pasajeros y de los propios choferes”, a quienes califican como víctimas de un sistema que describen como “criminal, perverso y extorsivo”.

“Este sistema criminal de transporte público viene cobrando vidas de los cruceños. La semana pasada, lamentablemente, otra peatona perdió la vida en un accidente fatal causado por un micro”, denunció Jhonny Contreras, representante del gremio.

Los choferes rechazan las tarjetas de control, los minutos de sanción y las condiciones de trabajo que, según afirmaron, los obligan a manejar hasta 18 horas diarias sin garantías laborales ni seguridad. Aseguran que más de 10.000 choferes se ven afectados en la capital cruceña.

Las demandas del sector incluyen la eliminación de este sistema de regulación que consideran abusivo y la aplicación efectiva de leyes ya vigentes. “No pedimos nada nuevo, solo que las autoridades cumplan lo que está escrito. La corrupción está predominando sobre la seguridad y el interés de los cruceños”, sostuvo Contreras.

El sindicato aseguró que desde hace más de cuatro años ha buscado diálogo con distintas instancias —Alcaldía, Concejo Municipal, Tránsito, Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo— sin obtener respuestas concretas.

Mientras tanto, los choferes mantienen la medida de presión de manera indefinida en pleno centro cruceño, advirtiendo que no levantarán la huelga hasta que se atiendan sus demandas.

Mira la programación en Red Uno Play