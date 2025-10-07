Una estructura de bienvenida instalada en la entrada de la Gran Feria de la Alasitas colapsó la tarde de este martes en Santa Cruz, debido a fuertes ráfagas de viento.

El incidente ocurrió en el área del Cambódromo, donde se realiza la tradicional feria. El letrero, que daba acceso principal al evento, se desplomó de forma repentina, causando susto entre los visitantes y comerciantes.

No se registraron personas heridas, pero la entrada principal quedó severamente afectada.

Fueron vecinos del lugar quienes dieron la alerta inicial, lo que permitió una rápida intervención del personal de seguridad y mantenimiento para asegurar el área y prevenir riesgos mayores.

Los organizadores informaron que se están evaluando las condiciones estructurales del resto del espacio ferial y que el letrero caído será reemplazado en las próximas horas para permitir el desarrollo normal de la feria.

