El entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, está internado "con pronóstico reservado", informó el club de fútbol este lunes por la noche, en medio de rumores por su estado de salud y tras la ausencia del DT en el banco en las últimas fechas.

Russo "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado", escribió Boca en su cuenta oficial en X. "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", añadió la institución.

Russo, de 69 años, fue sustituido en el banco por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes dirigieron al equipo en la goleada 5-0 de Boca sobre Newell’s este domingo por el Torneo Clausura.

"Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV", dijo Úbeda a periodistas tras el partido.

El capitán del equipo, Leandro Paredes, coincidió: "Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

En sus recientes apariciones públicas, que se alternaron con internaciones hospitalarias o domiciliarias, se lo vio delgado, caminando con dificultad y con voz débil.

El popular club de Buenos Aires no había dado partes oficiales sobre su salud hasta este lunes, aunque es sabido que en 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata.

- Un septiembre con altibajos de salud-

La salud de Russo empezó a causar una preocupación creciente luego de ser internado tres veces en casi un mes.

A finales de septiembre, fuentes cercanas al club dijeron a la AFP que el entrenador había sido hospitalizado el día 24 mientras se realizaba una batería de estudios médicos, y que se reincorporaría pronto a las prácticas.

Sin embargo, el técnico que llevó al Xeneize a alzar su última Copa Libertadores, en 2007, ha estado ausente en el banco desde entonces.

Miguelito asumió las riendas del equipo por tercera vez en junio, en medio de un evidente deterioro físico.

Una de las primeras imágenes que causaron inquietud se dio a finales de agosto, durante un partido en el que Boca venció a Aldosivi en Mar del Plata, cuando se lo vio decaído y somnoliento en el banco de suplentes.

El DT luego reapareció al mando frente a Rosario Central, donde fue ovacionado por la hinchada rosarina, que lo considera casi un prócer, y después acudió a La Bombonera para dirigir ante Central Córdoba, el 21 de septiembre.

Russo ya había mostrado una fuerza similar en diciembre de 2017, cuando ganó el título de la liga de Colombia al mando de Millonarios un día después de haber recibido una sesión de quimioterapia en Bogotá.

"Hubo muchos que dijeron tonterías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno, el resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo, también de mi familia", había afirmado el timonel a mediados del mes pasado.

