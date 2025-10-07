Rodrygo dice que reencontrarse con Ancelotti en la selección de Brasil “es un placer”

El atacante Rodrygo celebró este lunes su regreso a la selección de Brasil tras más de seis meses de ausencia y calificó como "un placer" reencontrarse con el entrenador italiano Carlo Ancelotti, con quien ganó dos veces la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid.

"Fue un largo tiempo (...). Me pareció una eternidad", comentó Rodrygo en rueda de prensa en Seúl (mañana del martes hora local), donde el viernes la Canarinha enfrentará a Corea del Sur en un amistoso de preparación rumbo al Mundial de 2026.

"Fue un período difícil, pasé por muchas cosas, pero también fue bueno para reflexionar" y "poner la cabeza en su sitio", agregó el atacante de 24 años, que aseguró tener ganas de mostrar su "mejor versión".

Rodrygo recibe su primera convocatoria en el ciclo de Ancelotti con Brasil, que inició en junio. La última vez que el delantero madridista vistió la camiseta verdeamarela fue en marzo.

"Es un placer estar con Ancelotti aquí, que es una persona que siempre me ayudó mucho en mi carrera (...). Seguro que, bajo su mando, evolucioné como jugador", manifestó.

A pesar de su exitoso pasado con el italiano en las filas del Madrid, el futbolista mostró modestia al hablar sobre la posibilidad de formar parte del plantel de los pentacampeones en el Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

"Nadie tiene un lugar garantizado. Yo sé que tengo mucho que demostrar todavía", dijo. "Como confío en mi potencial, en mi talento, sé todo lo que puedo dar y, entonces, necesito demostrar mucho más", insistió.

Rodrygo suma 33 partidos como internacional, en los que ha marcado siete goles.

Después del compromiso contra Corea del Sur, Brasil se medirá el martes de la próxima semana con Japón, en Tokio, en otro amistoso.

"De amistoso, nada (...). Todos los partidos son como si estuviésemos en la Copa del Mundo", expresó Rodrygo.

