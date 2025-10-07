Rafael Paz sobre los hechos violentos en Montero: “La barra de Blooming empezó todo”

El presidente del Club Guabirá, Rafael Paz, se pronunció sobre los hechos violentos ocurridos el pasado domingo tras el partido entre Blooming y Guabirá por la Copa Bolivia, donde hinchas de ambos clubes se enfrentaron, dejando varios heridos.

En declaraciones a la Red Uno de Bolivia, Paz afirmó:

“Me tiene sin cuidado la demanda de Sebastián Peña, no tiene ni pies ni cabeza. Quiero contar la historia de todo lo que sucedió el pasado domingo”.

El dirigente explicó que Blooming eligió jugar en Montero debido a que el estadio de Real Santa Cruz tiene mala cancha y aseguró que cualquier cambio de horario debía ser consultado con los clubes involucrados.

“Guabirá es Guabirá, no es Blooming para que quieran hacer lo que les dé la gana. No se respetó la institución y esto derivó en actos de vandalismo”, señaló.

Rafael Paz aseguró que la barra de Blooming salió por el lado equivocado, lo que provocó enfrentamientos con los hinchas de Guabirá, quienes permanecieron más de media hora sin poder abandonar el estadio.

“Ellos empezaron todo. El sol no se tapa con un dedo, hay que decir la verdad. Lamentablemente tenemos gente vándalo”, afirmó.

El presidente de Guabirá criticó la falta de medidas preventivas y pidió sanciones más severas.

“Esto tiene que acabar, debe haber detenidos. Solo así se podrá controlar la violencia en el fútbol boliviano”, dijo. Además, indicó que tras lo ocurrido, las barras de Oriente y Blooming no podrán ingresar a Montero en próximos partidos y Guabirá hará lo mismo en Santa Cruz.

Finalmente, Paz defendió su trayectoria y su gestión como dirigente.

“Estoy tranquilo porque mi conciencia está tranquila. Siempre he luchado por el fútbol boliviano”, concluyó.

