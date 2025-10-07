TEMAS DE HOY:
Bloqueo en la Facultad de Veterinaria Palmasola INSEGURIDAD SANTA CRUZ

20ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Preocupación en Brasil: El mundialista Everton Ribeiro fue intervenido por cáncer de tiroides

El jugador fue parte de la selección brasileña de fútbol que compitió en el Mundial de Qatar 2022.

EFE

07/10/2025 9:42

Everton Ribeiro, futbolista brasileño. Foto: Redes sociales.
Brasil.

Escuchar esta nota

El mediapunta del Bahía Everton Ribeiro, mundialista con Brasil en Qatar 2022, fue operado el lunes de un cáncer de tiroides que le detectaron hace aproximadamente un mes, según informó el propio futbolista.

"Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia", afirmó el enganche de 36 años en sus redes sociales.

El jugador del Bahía dijo estar seguro de que juntos superarán "esta nueva batalla".

El club compartió el mensaje de Everton Ribeiro, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.

Formado en el Corinthians, el centrocampista ofensivo milita en el Bahía desde enero de 2024 y hoy es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni.

Antes, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, su única experiencia en el extranjero, y Flamengo, en el que vivió sus mejores años y logró diversos títulos, entre ellos dos Ligas brasileñas, dos Libertadores y una Copa do Brasil.

Su buen rendimiento en el conjunto carioca le llevó a ser convocado para el Mundial de Qatar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por el entrenador Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD