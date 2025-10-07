Guabirá responsabiliza a Blooming por incidentes violentos en Montero

Edgar Menacho, vicepresidente de Guabirá, denunció falta de coordinación y anunció que el club no permitirá ingreso de barras bravas en próximos partidos.
06/10/2025 23:59
Tras los incidentes registrados en las inmediaciones del estadio Gilberto Parada, luego del empate 1-1 entre Guabirá y Blooming por la fecha 9 de la Copa Bolivia, el vicepresidente del club Guabirá, Edgar Menacho, responsabilizó a la dirigencia del club cruceño y cuestionó duramente la organización del partido.
El directivo también denunció que, al tratarse de un encuentro considerado de alto riesgo, la dirigencia de Blooming no tomó las precauciones necesarias.
“En estos casos, el sábado normalmente se hace una reunión de coordinación con la Fiscalía, la Policía y a veces hasta se invita a los jefes de barra. Blooming no hizo nada. No es obligatorio, pero al ser locales, deberían haber tomado la iniciativa”, recalcó.
Menacho fue más allá y anunció decisiones contundentes: “Los vecinos de Montero están cansados. El alcalde nos pidió que no dejemos entrar más a las barras bravas en nuestros partidos de local. Guabirá no va a vender entradas para las curvas. El problema es que van vándalos, no hinchas”.
También relató cómo se originaron los hechos violentos tras el encuentro: “La barra de Blooming vino a incitar a la gente de Guabirá, tiraron cohetes e incluso golpearon a personas que pasaban. La Policía estaba alrededor del estadio pero no actuó, porque no hubo coordinación. No voy a culpar solo a Blooming, pero el club local es el que debía garantizar la seguridad, y ese no era Guabirá”.
“Cuando nos toque enfrentar a Oriente o Blooming, no vamos a vender entradas a sus barras bravas. La seguridad antes, durante y después del partido la tenía que asumir Blooming. No lo hicieron y se dieron estos hechos lamentables”, concluyó.
