Tensión en Cochabamba: Comunarios retuvieron a agentes antinarcóticos

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este lunes en la comunidad de Titiri, municipio de Tiquipaya, Cochabamba, luego de que un grupo de comunarios retuviera a funcionarios policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) mientras realizaban patrullajes.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas en el camino a Misicuni, cuando el personal policial se encontraba realizando labores de interdicción al narcotráfico. Los pobladores retuvieron a los agentes, alegando que se trataría de "falsos policías".

Los funcionarios fueron conducidos a la escuela de Titiri con el propósito de iniciar un diálogo con el dirigente y los comunarios de la zona para esclarecer su presencia.

Aproximadamente a las 19:00 horas, personal de la Dirección Provincial de Tiquipaya, a cargo del Subteniente Sergio Condori, se presentó en el lugar para intervenir y mediar en el conflicto.

Tras varias horas de diálogo con los comunarios, las autoridades policiales lograron la liberación de los agentes retenidos. Según el reporte final, los funcionarios de la Felcn se retiraron del lugar "sin novedad".

