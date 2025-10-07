TEMAS DE HOY:
Avasallamientos en Santa Cruz accidente de tránsito Abuso a menor

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tensión en Cochabamba: Comunarios retuvieron a agentes antinarcóticos

El hecho ocurrió durante un patrullaje en Titiri. Los comunarios alegaron que los policías no se identificaron y temían que fueran "impostores".

Red Uno de Bolivia

06/10/2025 23:49

Tensión en Cochabamba: Comunarios retuvieron a agentes antinarcóticos
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este lunes en la comunidad de Titiri, municipio de Tiquipaya, Cochabamba, luego de que un grupo de comunarios retuviera a funcionarios policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) mientras realizaban patrullajes.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas en el camino a Misicuni, cuando el personal policial se encontraba realizando labores de interdicción al narcotráfico. Los pobladores retuvieron a los agentes, alegando que se trataría de "falsos policías".

Los funcionarios fueron conducidos a la escuela de Titiri con el propósito de iniciar un diálogo con el dirigente y los comunarios de la zona para esclarecer su presencia.

Aproximadamente a las 19:00 horas, personal de la Dirección Provincial de Tiquipaya, a cargo del Subteniente Sergio Condori, se presentó en el lugar para intervenir y mediar en el conflicto.

Tras varias horas de diálogo con los comunarios, las autoridades policiales lograron la liberación de los agentes retenidos. Según el reporte final, los funcionarios de la Felcn se retiraron del lugar "sin novedad".

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD