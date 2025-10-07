LLa Policía Boliviana confirmó este lunes que continúa la búsqueda de dos hombres de nacionalidad china, desaparecidos luego de ser arrastrados por la corriente del río Kaka, en el norte del departamento de La Paz.

El comandante departamental de la Policía, Gunter Agudo, informó que ambos se encontraban realizando trabajos auríferos cuando ocurrió el hecho.

“Se recepcionó la denuncia sobre la desaparición de dos personas que se encontraban en el interior del río Kaka. Estas personas, de nacionalidad china, una de 44 y otra de 56 años, estaban realizando trabajos auríferos”, indicó Agudo.

Las autoridades activaron operativos de búsqueda y rescate en la zona, aunque las condiciones climáticas y la fuerza de la corriente complican las labores.

