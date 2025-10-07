Gobierno dice que deuda del país es 41% del PIB, pero expertos creen que es más alta

El Gobierno informó que la deuda total del país representa cerca del 41% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, del tamaño de la economía boliviana. Esta cifra incluye tanto la deuda externa como la deuda interna.

“El valor de la deuda interna es de aproximadamente 19% del PIB y la deuda externa es de cerca del 23%. En total estamos llegando al 41 o 42% del PIB”, explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Sin embargo, algunos expertos no están de acuerdo con estos datos y aseguran que la deuda real del país sería mucho mayor.

“Hay tres deudas que hay que sumar: la deuda externa, que es como 27% del PIB; la deuda interna, que en su mayoría es en bolivianos —especialmente con la Gestora Pública—; y la deuda de las empresas estatales, que han recibido créditos blandos del Banco Central de Bolivia”, explicó un analista económico.

De acuerdo con estas estimaciones, la deuda pública real ascendería a cerca del 90% del PIB, más del doble de lo reportado oficialmente.

Mira la programación en Red Uno Play