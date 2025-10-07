El presidente Luis Arce, sostuvo este lunes un encuentro con su homólogo de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien abordó una amplia y estratégica agenda de cooperación bilateral.

Durante la reunión, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de garantizar la continuidad de los proyectos conjuntos, más allá de cualquier coyuntura política, priorizando iniciativas en los ámbitos fronterizo, energético, comercial, de inversión e industrialización.

El presidente Arce destacó el carácter integrador del puente sobre el río Mamoré, que unirá Guayaramerín (Beni) con Guajará-Mirim (Rondônia), al cual calificó como “un símbolo de integración que fortalecerá el comercio y la hermandad entre nuestros dos pueblos hermanos”.

Asimismo, el mandatario boliviano agradeció el respaldo del gobierno brasileño para la participación de Bolivia en la próxima Cumbre del Clima COP30, que se realizará en Belém, estado de Pará. Subrayó la necesidad de que la región sudamericana acuda a la cita con una postura unificada para enfrentar los desafíos de la crisis climática y hacer escuchar la voz de sus pueblos.

“Coincidimos plenamente en la importancia de garantizar la continuidad de los proyectos bilaterales y en trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos. ¡Somos dos pueblos hermanos y socios estratégicos!”, expresó el presidente Arce tras el encuentro.

Mire la publicación del presidente Luis Arce:

Mira la programación en Red Uno Play