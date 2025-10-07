TEMAS DE HOY:
Abandonan a Bebé Atraco ACCIDENTE VIAL

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Presidentes de Bolivia y Brasil refuerzan agenda estratégica bilateral

Durante la reunión, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de garantizar la continuidad de los proyectos conjuntos, más allá de cualquier coyuntura política. 

Hans Franco

07/10/2025 7:36

Foto: Presidentes de Bolivia y Brasil refuerzan agenda estratégica bilateral
Brasil

Escuchar esta nota

El presidente Luis Arce, sostuvo este lunes un encuentro con su homólogo de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien abordó una amplia y estratégica agenda de cooperación bilateral.

Durante la reunión, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de garantizar la continuidad de los proyectos conjuntos, más allá de cualquier coyuntura política, priorizando iniciativas en los ámbitos fronterizo, energético, comercial, de inversión e industrialización.

El presidente Arce destacó el carácter integrador del puente sobre el río Mamoré, que unirá Guayaramerín (Beni) con Guajará-Mirim (Rondônia), al cual calificó como “un símbolo de integración que fortalecerá el comercio y la hermandad entre nuestros dos pueblos hermanos”.

Asimismo, el mandatario boliviano agradeció el respaldo del gobierno brasileño para la participación de Bolivia en la próxima Cumbre del Clima COP30, que se realizará en Belém, estado de Pará. Subrayó la necesidad de que la región sudamericana acuda a la cita con una postura unificada para enfrentar los desafíos de la crisis climática y hacer escuchar la voz de sus pueblos.

“Coincidimos plenamente en la importancia de garantizar la continuidad de los proyectos bilaterales y en trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos. ¡Somos dos pueblos hermanos y socios estratégicos!”, expresó el presidente Arce tras el encuentro.

Mire la publicación del presidente Luis Arce: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD