¡Atención! Hay cierres temporales en la vía al oriente y occidente por trabajos de la ABC

Los trabajos en Llavini, carretera al occidente, buscan prevenir contratiempos debido a las lluvias recientes. La ABC informó que las labores se realizarán de manera escalonada, alternando períodos de trabajo con la apertura de la vía.

“Les comunicamos que estos trabajos en el sector de Llavini se van a ejecutar con cierres parciales del tráfico en horarios de 9:00 a 10:00, de 10:00 a 11:00 se permitirá la transitabilidad. De 11:00 a 12:30 se retomarán los trabajos, y nuevamente de 12:30 a 13:30 se dará paso a los vehículos”, explicó José Rubén García, jefe técnico de la ABC.

Un panorama similar se presentará en la localidad de Cristal Mayu hasta Padre Sama, aunque estas labores se efectuarán únicamente la próxima semana. Según García, se trata de trabajos de movimiento de tierras destinados a estabilizar el talud de la carretera. “Los cortes de tráfico serán de 10:00 a 12:30, luego se permitirá el paso de 12:30 a 13:30 y, finalmente, se retomarán los trabajos de 13:30 a 14:30”, detalló.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores que se dirigen hacia el oriente del país a planificar sus viajes y tomar los recaudos necesarios para evitar contratiempos.

