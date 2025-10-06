TEMAS DE HOY:
Audiencia Cautelar accidente de tránsito Avasallamiento

25ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡Atención! Hay cierres temporales en la vía al oriente y occidente por trabajos de la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que durante esta semana se realizarán trabajos de mantenimiento en la zona de Llavini y en la ruta Cristal Mayu-Padre Sama, lo que generará cortes temporales de tránsito.

Ligia Portillo

06/10/2025 14:24

Cierres temporales en la vía al oriente y occidente por trabajos de la ABC. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Los trabajos en Llavini, carretera al occidente, buscan prevenir contratiempos debido a las lluvias recientes. La ABC informó que las labores se realizarán de manera escalonada, alternando períodos de trabajo con la apertura de la vía.

“Les comunicamos que estos trabajos en el sector de Llavini se van a ejecutar con cierres parciales del tráfico en horarios de 9:00 a 10:00, de 10:00 a 11:00 se permitirá la transitabilidad. De 11:00 a 12:30 se retomarán los trabajos, y nuevamente de 12:30 a 13:30 se dará paso a los vehículos”, explicó José Rubén García, jefe técnico de la ABC.

Un panorama similar se presentará en la localidad de Cristal Mayu hasta Padre Sama, aunque estas labores se efectuarán únicamente la próxima semana. Según García, se trata de trabajos de movimiento de tierras destinados a estabilizar el talud de la carretera. “Los cortes de tráfico serán de 10:00 a 12:30, luego se permitirá el paso de 12:30 a 13:30 y, finalmente, se retomarán los trabajos de 13:30 a 14:30”, detalló.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores que se dirigen hacia el oriente del país a planificar sus viajes y tomar los recaudos necesarios para evitar contratiempos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD