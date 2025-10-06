La COB inicia congreso nacional con mira en la renovación de su directiva

Después de más de siete años al frente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi convocó a un Congreso Nacional en la ciudad de Cobija, Pando, con el objetivo de elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del ente matriz de los trabajadores. El encuentro se inaugurará este lunes y se extenderá hasta el viernes, con la presencia de más de 800 delegados de distintos sectores sindicales del país.

Huarachi, dirigente minero que asumió el liderazgo en 2018, fue objeto de críticas durante su gestión por la prórroga de su mandato y por mantener cercanía con diferentes gobiernos de turno, desde Evo Morales y Jeanine Añez hasta Luis Arce. No obstante, destacó que el congreso ordinario marcará un nuevo rumbo para la organización, pues se prevé una amplia participación de candidatos a la máxima dirigencia.

En la previa al evento, dos nombres resaltan como principales precandidatos: Mario Argollo, representante del centro minero Huanuni, y Joaquín Mamani, de Colquiri. Ambos buscan convertirse en el próximo secretario ejecutivo de la COB, cargo considerado de gran relevancia en la historia sindical y política del país.

El congreso, que se desarrollará en la capital pandina, será un espacio de deliberación y de definición del futuro del movimiento obrero boliviano, que en sus 70 años de existencia ha sido protagonista en distintas coyunturas sociales y políticas. La renovación del Comité Ejecutivo Nacional marcará el cierre de la era de Huarachi y abrirá paso a una nueva etapa en la conducción de la principal organización de los trabajadores del país.

