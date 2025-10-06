El expresidente y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Eduardo Rodríguez Veltzé, se pronunció este lunes a través de sus redes sociales, expresando su respaldo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, quien afirmó recientemente que los magistrados 'autoprorrogados' deben cesar en sus funciones.

Rodríguez Veltzé coincidió con esa postura y lo hizo con un mensaje breve pero contundente: “Sí, deben irse. Tomó 10 meses para que el TSJ se pronuncie”, escribió en su cuenta oficial, destacando la tardanza institucional en asumir una posición sobre un tema que ha generado amplia controversia jurídica y política en el país.

El también exmandatario lamentó la ausencia de pronunciamientos de otras instancias del Estado que, a su juicio, deberían haber actuado en defensa del orden constitucional.

“Se extraña palabra de: fiscal general, Contraloría y Procurador General”, señaló Rodríguez Veltzé.

Sus declaraciones surgen luego del pronunciamiento de Rómer Saucedo, presidente del TSJ, quien reconoció públicamente que la autoprórroga de magistrados y consejeros judiciales carece de base legal y que su continuidad en los cargos debe concluir.

