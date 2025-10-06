El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé respaldó al TSJ y sostuvo que los magistrados 'autoprorrogados' deben dejar sus cargos de inmediato.
06/10/2025 18:30
Escuchar esta nota
El expresidente y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Eduardo Rodríguez Veltzé, se pronunció este lunes a través de sus redes sociales, expresando su respaldo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, quien afirmó recientemente que los magistrados 'autoprorrogados' deben cesar en sus funciones.
El también exmandatario lamentó la ausencia de pronunciamientos de otras instancias del Estado que, a su juicio, deberían haber actuado en defensa del orden constitucional.
“Se extraña palabra de: fiscal general, Contraloría y Procurador General”, señaló Rodríguez Veltzé.
Sus declaraciones surgen luego del pronunciamiento de Rómer Saucedo, presidente del TSJ, quien reconoció públicamente que la autoprórroga de magistrados y consejeros judiciales carece de base legal y que su continuidad en los cargos debe concluir.
Mire la publicación de Eduardo Rodríguez:
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00