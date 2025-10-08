Exjugador del Manchester United reveló que usó ChatGPT para negociar con su nuevo club

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell, dio que hablar en Inglaterra tras revelar que utilizó inteligencia artificial para gestionar la negociación de su más reciente contrato profesional. El defensor, de 28 años, decidió prescindir de representantes y confiar en ChatGPT para asesorarse sobre cómo responder a una propuesta del club Leyton Orient.

En declaraciones al pódcast From My Left, Mitchell relató que introdujo en la herramienta los detalles de su situación, incluyendo su mudanza a Londres y los gastos familiares, con el objetivo de obtener una respuesta que lo ayudara a plantear sus condiciones con mayor claridad.

“Le pedí que me ayudara a redactar el mensaje perfecto y a entender cuánto debía pedir. Fue como tener a un agente personal disponible todo el tiempo”, expresó.

El jugador explicó que su decisión también le permitió conservar una comisión por la firma del contrato, algo que normalmente queda en manos de los representantes.

“Un agente suele quedarse con el 5% del acuerdo, mientras que ChatGPT solo me cuesta 15 libras al mes. En mi caso, ha sido el mejor agente que he tenido”, afirmó entre risas.

Mitchell aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la diferencia económica entre los futbolistas de divisiones inferiores y las estrellas de élite. Señaló que la mayoría de jugadores fuera del primer nivel vive con contratos cortos y sin estabilidad laboral, lo que los obliga a administrar con cautela sus ingresos.

“No todo es glamour en el fútbol. Muchos tenemos hipotecas, familias y compromisos que hacen difícil mantener el equilibrio”, comentó.

El caso del defensor inglés abre una nueva discusión sobre el papel de la inteligencia artificial en la gestión deportiva. Su experiencia podría marcar un precedente para otros jugadores que buscan independencia financiera y una manera más accesible de manejar su carrera sin intermediarios.

