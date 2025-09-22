Nuevos detalles de la avalancha humana en Oruro: Una baranda cayó sobre las víctimas

Continúa el proceso de investigación en torno al fallecimiento de una joven que fue víctima de una avalancha humana mientras participaba de una fiesta al interior de una unidad educativa en la ciudad de Oruro.

La prima de la víctima fatal, resultó con graves lesiones y permanece internada en un hospital de la ciudad.

Según el reporte brindado por el comandante departamental de la Policía de Oruro, la avalancha fue fatal cuando los jóvenes llegaron a golpear las barandas instaladas en el lugar, y una de ellas, llegó a caer sobre las menores víctimas.

“Lastimosamente en el desarrollo de esta fiesta se produce una avalancha afuera de la unidad educativa, lo que provoca que las puertas externas de la unidad educativa cedan. Esta avalancha humana prácticamente ingresa a la unidad educativa y hace caer un barandal metálico. Este barandal lastimosamente cae sobre la humanidad de las dos víctimas. Como consecuencia de este hecho, una persona de sexo femenino pierde la vida, es auxiliada de manera inmediata por la unidad de bomberos y un profesor, pero lastimosamente llega a la clínica sin signos vitales”, indicó el comandante de la Policía de Oruro, coronel Helsner Torrico.

La menor fue auxiliada a otro centro médico y afortunadamente se recupera de manera favorable.

Dos personas fueron aprehendidas dentro de este caso, la directora del colegio, y el vocalista del grupo musical que se presentaba en la fiesta, quien se lanzó hacía el público en medio de su presentación.

“Se procede a la aprehensión de la directora de la unidad ejecutiva y se produce a la aprehensión de uno de los integrantes de la banda musical, que también provoca otra avalancha en el interior del evento, votándose hacia el público, lo que también provoca algunas lesiones”, agregó el jefe policial.

Todavía no se descarta ampliar las investigaciones a otras personas, en tanto, se aguarda el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares de los dos aprehendidos.

Mira la programación en Red Uno Play