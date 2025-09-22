Sesión de honor del Concejo Municipal por el 24 de Septiembre incluirá homenaje póstumo a Percy Fernández

El Concejo Municipal confirmó que realizará una sesión especial este 23 de septiembre, en conmemoración del aniversario de Santa Cruz, donde se entregarán reconocimientos a ciudadanos destacados y se rendirá un homenaje póstumo al exalcalde Percy Fernández.

El acto, que se desarrollará en la Plaza 24 de Septiembre a partir de las 20:00, contará con la entrega de galardones a aproximadamente 19 personas que han contribuido significativamente al desarrollo y crecimiento del departamento cruceño.

“La confirmación de todos los galardonados está completa. Contaremos con la presencia de familiares del doctor Romero, reconocido hijo ilustre, así como de la historiadora Paula Peña y diversas instituciones de educación y cultura”, explicó José Alberti, presidente en ejercicio del Concejo Municipal.

Asimismo, Alberti anunció que se realizará un homenaje especial al ingeniero Percy Fernández, recordando su legado y aporte a la ciudad.

Respecto a la asistencia del alcalde Johnny Fernández, Alberti señaló que aún no se ha confirmado su presencia.

“Ellos tomarán la decisión de si vienen o no. Nosotros realizaremos el acto como se merece Santa Cruz, con arte, cultura y la participación de nuestra gente”, agregó.

