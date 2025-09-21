¿Te perdiste el concierto? Así fue el último show de Bad Bunny en Puerto Rico

Bad Bunny concluyó su exitosa serie de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico con un show final cargado de simbolismo y emociones. La residencia musical, titulada “No me quiero ir de aquí: Una más”, fue transmitida a nivel mundial y dejó a miles de fanáticos clamando por más.

El último concierto, una función adicional, coincidió con el octavo aniversario del paso del huracán María, una fecha que Bad Bunny aprovechó para destacar la resiliencia de su pueblo. "Ustedes tienen la responsabilidad de la noche, porque todo el que esté aquí y sea boricua, tiene que hacerse sentir", expresó el artista ante la multitud. El escenario principal, una réplica de una "casita" típica puertorriqueña, sirvió de telón de fondo para una noche llena de sorpresas.

Un show lleno de sorpresas e invitados de lujo

El concierto fue una verdadera fiesta de colaboraciones. La noche contó con la presencia de su íntimo amigo Arcángel, quien interpretó junto a él éxitos de reguetón. Otros artistas invitados incluyeron a Dei V, Jowell y Randy, Ñengo Flow, y De La Ghetto. Un momento particularmente emotivo fue cuando Ñengo Flow lució una camiseta con el número de víctimas del huracán María, un gesto que resonó profundamente con la audiencia.

El espectáculo abarcó un amplio repertorio de géneros, desde la bomba puertorriqueña con el grupo Chuwi, pasando por la salsa con el icónico Marc Anthony, con quien interpretó “Preciosa”. El cantante cerró la noche con su tema “Debí Tirar Más Fotos”.

Impacto económico y social

La residencia de Bad Bunny no solo fue un éxito artístico, sino también un motor económico para la isla. Un estudio de Gaither International reveló un impacto económico de $713 millones, superando las proyecciones iniciales. El evento atrajo a celebridades internacionales como LeBron James, Kylian Mbappé, Penélope Cruz y Marc Anthony, entre otros.

Con el cierre de esta histórica residencia, Bad Bunny se prepara para su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos”, que comenzará en la República Dominicana y lo llevará por Latinoamérica, Europa y Asia, omitiendo a Estados Unidos como una protesta por la situación de los migrantes, según declaró el artista.

