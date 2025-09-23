Don Omar anuncia su retiro y una gira de despedida para 2026

Tras 25 años de una exitosa carrera que lo consolidó como una leyenda del reguetón, Don Omar anunció sus planes de despedirse de los escenarios. El puertorriqueño prepara un 2026 lleno de actividad para cerrar su trayectoria por todo lo alto: lanzará dos nuevos discos y se embarcará en una gira mundial de despedida.

En una reciente entrevista con Telemundo, el "Rey del Reguetón" compartió que, después de su recuperación del cáncer de riñón, su perspectiva de la vida cambió. "Los seres humanos tenemos dos vidas, y comenzamos a vivir la segunda cuando pusimos en riesgo la primera", reflexionó. Esta nueva visión lo motiva a "disfrutar la travesía" y no "caminar por caminar".

El plan de retiro de Don Omar no será repentino. Para 2026, tiene en mente dos grandes proyectos musicales. "Quiero hacer dos proyectos con todos los éxitos de Don Omar por 25 años", mencionó. Además, quiere crear un último disco inédito con canciones completamente nuevas para "aprovechar la vigencia" y colaborar con las nuevas generaciones de artistas.

Inspirado en el retiro de colegas como Daddy Yankee y Héctor "El Father", Don Omar reconoció que es el momento de "pasar el batón" y dejar su legado en el género urbano.

Con estos proyectos, el artista busca dejar una huella duradera y dar un cierre memorable a sus fanáticos, prometiendo una última gira que recorrerá Estados Unidos y el resto del mundo.

