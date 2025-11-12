TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN CARRETERA Allanamientos Juez Wilber Cruz Esposos muertos

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

Dua Lipa sorprende en su concierto y canta "Tu falta de querer" de Mon Laferte

La interpretación de ‘Tu falta de querer’ no solo emocionó a los chilenos, sino que reafirmó el compromiso de Dua Lipa por conectar profundamente con la cultura local en cada destino de su gira.

Milen Saavedra

12/11/2025 12:24

Dua Lipa sorprende en su concierto y canta "Tu falta de querer" de Mon Laferte
Chile

Escuchar esta nota

La superestrella británica Dua Lipa brindó un memorable concierto en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, este martes como parte de su aclamada gira mundial Radical Optimism. Además de hacer vibrar a miles de fanáticos con sus éxitos globales, la diva del pop generó una euforia inesperada al sorprender al público con un emotivo cover en español.

El momento más esperado de la noche llegó cuando Dua Lipa, conocida por homenajear a artistas locales en cada parada de su tour, introdujo un tema que le encanta, pero que, según dijo, “me rompe el corazón cada vez que la escucho”. La canción escogida fue ‘Tu falta de querer’, el popular tema de la cantautora chilena-mexicana Mon Laferte.

 

 

La reacción de Mon Laferte

Horas antes del show, la sorpresa se había filtrado. Videos de la prueba de sonido en el Estadio Nacional, donde se escuchaba a la artista británica ensayando la canción, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

La propia Mon Laferte reaccionó a la filtración. Inicialmente, publicó un emoji de enojo en su cuenta de X (antes Twitter), lo que generó diversas interpretaciones. Sin embargo, minutos después disipó cualquier duda sobre su molestia, al compartir un mensaje breve y directo que demostró su emoción y gratitud: “Dua Lipa te amo”.

 

 

El manejo del español y los homenajes latinoamericanos

Dua Lipa interpretó la canción demostrando su buen manejo del idioma y logrando que todo el público en el Estadio Nacional coreara el himno a todo pulmón.

Este gesto se suma a una serie de homenajes que la cantante ha realizado en Sudamérica y Europa:

  • Argentina: Interpretó temas icónicos como ‘De música ligera’ de Soda Stereo y ‘Tu misterioso alguien’ de Miranda!.

  • Italia y Francia: También ha rendido tributo a artistas internacionales como Raffaella Carrà y Daft Punk.

La interpretación de ‘Tu falta de querer’ no solo emocionó a los chilenos, sino que reafirmó el compromiso de Dua Lipa por conectar profundamente con la cultura local en cada destino de su gira.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD