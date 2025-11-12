La superestrella británica Dua Lipa brindó un memorable concierto en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, este martes como parte de su aclamada gira mundial Radical Optimism. Además de hacer vibrar a miles de fanáticos con sus éxitos globales, la diva del pop generó una euforia inesperada al sorprender al público con un emotivo cover en español.

El momento más esperado de la noche llegó cuando Dua Lipa, conocida por homenajear a artistas locales en cada parada de su tour, introdujo un tema que le encanta, pero que, según dijo, “me rompe el corazón cada vez que la escucho”. La canción escogida fue ‘Tu falta de querer’, el popular tema de la cantautora chilena-mexicana Mon Laferte.

La reacción de Mon Laferte

Horas antes del show, la sorpresa se había filtrado. Videos de la prueba de sonido en el Estadio Nacional, donde se escuchaba a la artista británica ensayando la canción, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

La propia Mon Laferte reaccionó a la filtración. Inicialmente, publicó un emoji de enojo en su cuenta de X (antes Twitter), lo que generó diversas interpretaciones. Sin embargo, minutos después disipó cualquier duda sobre su molestia, al compartir un mensaje breve y directo que demostró su emoción y gratitud: “Dua Lipa te amo”.

El manejo del español y los homenajes latinoamericanos

Dua Lipa interpretó la canción demostrando su buen manejo del idioma y logrando que todo el público en el Estadio Nacional coreara el himno a todo pulmón.

Este gesto se suma a una serie de homenajes que la cantante ha realizado en Sudamérica y Europa:

Argentina : Interpretó temas icónicos como ‘De música ligera’ de Soda Stereo y ‘Tu misterioso alguien’ de Miranda!.

Italia y Francia: También ha rendido tributo a artistas internacionales como Raffaella Carrà y Daft Punk.

La interpretación de ‘Tu falta de querer’ no solo emocionó a los chilenos, sino que reafirmó el compromiso de Dua Lipa por conectar profundamente con la cultura local en cada destino de su gira.

