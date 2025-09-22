Comienza nueva semana de competencia en 'La Gran Batalla': estos son los equipos que se presentan hoy

Inicia una nueva semana de competencia en ´La Gran Batalla', y tres equipos se presentarán esta noche en el escenario más grande de la televisión boliviana.

La competencia viene de una gala de eliminación, donde Luz López y la academia “The Hooligans” fueron los eliminados del programa, ya que no lograron convencer a los jueces con su presentación.

Hoy en el escenario:

Basti y la academia “Aurea Crew”

Marcela Palacios y la academia “Sport Dance”

Gato Pozo y la academia “Style Bolivia”

En el inicio del programa se conocerá la dinámica de la semana, el ritmo y temática a interpretar, además de la modalidad de nominación para el programa del día domingo.

Los equipos cada vez tienen menos tiempo para poder prepararse ya que la competencia sigue avanzando y solo los mejores podrán llegar a la final para poder llevarse el gran premio.

Conéctate a la señal de Red Uno a las 20:45 y no te pierdas ni un solo detalle de la competencia, apoya a tu equipo y sigue todos sus pasos, no te lo puedes perder.

Mira la programación en Red Uno Play