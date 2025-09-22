Comienza nueva semana de competencia en 'La Gran Batalla': estos son los equipos que se presentan hoy

Tras una noche de eliminación, el escenario de 'La Gran Batalla' se enciende nuevamente con tres academias que buscarán conquistar al jurado.
22/09/2025 19:58
Inicia una nueva semana de competencia en ´La Gran Batalla', y tres equipos se presentarán esta noche en el escenario más grande de la televisión boliviana.
La competencia viene de una gala de eliminación, donde Luz López y la academia “The Hooligans” fueron los eliminados del programa, ya que no lograron convencer a los jueces con su presentación.
Hoy en el escenario:
Basti y la academia “Aurea Crew”
Marcela Palacios y la academia “Sport Dance”
Gato Pozo y la academia “Style Bolivia”
En el inicio del programa se conocerá la dinámica de la semana, el ritmo y temática a interpretar, además de la modalidad de nominación para el programa del día domingo.
Los equipos cada vez tienen menos tiempo para poder prepararse ya que la competencia sigue avanzando y solo los mejores podrán llegar a la final para poder llevarse el gran premio.
Conéctate a la señal de Red Uno a las 20:45 y no te pierdas ni un solo detalle de la competencia, apoya a tu equipo y sigue todos sus pasos, no te lo puedes perder.
