Dos militares y un policía fueron aprehendidos por el caso 'Coco' Vásquez: “Facilitaron armamento”

En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la aprehensión de tres personas, dos militares y un efectivo policial, quienes están señalados por haber facilitado la provisión de armamento, entre otros, a la organización criminal de Yasser ‘Coco’ Vásquez.

“Se ha identificado a esta organización que se dedica justamente al tráfico de sustancias controladas, pero que además está relacionada con algunos hechos, refiriéndose a los que se han suscitado en esta región del país (Beni). Como parte de las investigaciones se ha procedido a la aprehensión de dos efectivos militares el día de hoy para que posteriormente sean trasladados a lo que es el departamento de Beni y un tercer efectivo policial”, declaró el ministro de Gobierno.

Los aprehendidos fueron trasladados al departamento del Beni, donde se desarrolla el proceso de investigación, y puedan brindar su declaración informativa.

“Son tres personas que han sido aprehendidas y este efectivo policial justamente de igual forma va a ser citado ante las instancias correspondientes en función a estos mandamientos que han emitido. Y esto aparentemente porque habrían facilitado a esta organización que cometa estos ilícitos”, agregó la autoridad de Gobierno.

