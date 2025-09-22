TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Tragedia en Oruro Avalancha humana en Oruro

22ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dos militares y un policía fueron aprehendidos por el caso 'Coco' Vásquez: “Facilitaron armamento”

Los tres fueron trasladados al departamento del Beni, donde serán investigados al estar relacionados en el supuesto asesinato de Edgar Dorado Menacho.

Silvia Sanchez

22/09/2025 17:32

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la aprehensión de tres personas, dos militares y un efectivo policial, quienes están señalados por haber facilitado la provisión de armamento, entre otros, a la organización criminal de Yasser ‘Coco’ Vásquez.

“Se ha identificado a esta organización que se dedica justamente al tráfico de sustancias controladas, pero que además está relacionada con algunos hechos, refiriéndose a los que se han suscitado en esta región del país (Beni). Como parte de las investigaciones se ha procedido a la aprehensión de dos efectivos militares el día de hoy para que posteriormente sean trasladados a lo que es el departamento de Beni y un tercer efectivo policial”, declaró el ministro de Gobierno.

 

Los aprehendidos fueron trasladados al departamento del Beni, donde se desarrolla el proceso de investigación, y puedan brindar su declaración informativa.

“Son tres personas que han sido aprehendidas y este efectivo policial justamente de igual forma va a ser citado ante las instancias correspondientes en función a estos mandamientos que han emitido. Y esto aparentemente porque habrían facilitado a esta organización que cometa estos ilícitos”, agregó la autoridad de Gobierno.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD