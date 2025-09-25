"Tierra Mía": El canto de amor de César Espada a Santa Cruz

El reconocido compositor boliviano César Espada rindió homenaje a Santa Cruz con la emotiva canción Tierra Mía, una obra que no solo marca su regreso a Bolivia, sino también su profundo amor por su departamento.

Durante una reciente conversación, Espada compartió la inspiradora historia detrás de la creación de este tema que ya ha tocado el corazón de muchos cruceños.

“Es una canción que marcó mi regreso a Bolivia”, relató con emoción. La inspiración llegó en un viaje por la Chiquitanía, mientras volvía en camión bajo la lluvia. "Las palmeras se movían así, coqueteando con el viento... el amor estaba en el aire, perfumando los sentidos", recordó poéticamente el artista.

Fue precisamente en ese instante, con la naturaleza como musa y el corazón lleno de nostalgia, que nació Tierra Mía. La melodía fue entregada al también reconocido intérprete Alenir Echeverría, quien le dio voz a esta composición que hoy se consolida como un canto de amor a Santa Cruz.

"Se aceleran los latidos cuando llena mis pupilas, esa silueta que inspira, camba, la diosa morena, la hechicera de mi vida…", dice uno de los versos que resumen la pasión con la que fue escrita la canción.

