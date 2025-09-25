Ministro Ríos descarta tinte político en la aprehensión de Felipe Cáceres

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, negó que la aprehensión del exviceministro Felipe Cáceres responda a motivaciones políticas y subrayó que el operativo fue ejecutado bajo una planificación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Ríos aclaró que, en esta primera fase de la investigación, no se determinó que Cáceres sea propietario del laboratorio de droga destruido, aunque sí se estableció que la infraestructura se encontraba dentro de una parcela de su propiedad.

“En ningún momento se ha determinado que él sea dueño de este laboratorio, lo que sí se ha identificado en esta primera parte de la investigación es que este laboratorio se encuentra dentro de la parcela del señor Felipe Cáceres, es por eso que el Ministerio Público ha determinado su aprehensión”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.

El ministro indicó que tanto el derecho propietario como la posible vinculación del exviceministro con el laboratorio serán objeto de una investigación en curso por parte del Ministerio Público.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo representó un golpe al patrimonio del narcotráfico equivalente a 90.000 dólares, desglosados en 50.000 dólares por la parcela y 40.000 dólares por el laboratorio destruido.

“Reiterar que este tema no es político, la FELCN ha cumplido con su trabajo. Los delitos son personales y es la justicia quien va a determinar y, sin duda alguna, esclarecer este tema en función a todos los elementos descritos”, enfatizó Ríos.

En respuesta a las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien calificó la aprehensión como un “montaje”, Ríos pidió mesura y confianza en las investigaciones.

“No es momento para nerviosismos o acusaciones, sino que es momento para esperar los resultados de la investigación y de lo que determine la justicia”, recalcó.

La autoridad reiteró que será la justicia la encargada de esclarecer la situación jurídica de Cáceres y deslindar responsabilidades sobre el caso.

Mira la programación en Red Uno Play