Comisión del Senado concluye investigación sobre toma militar del 26 de junio

La comisión especial del Senado que investigó la toma militar de plaza Murillo el 26 de junio de 2024 concluyó su trabajo y aprobó un informe en consenso entre las tres fuerzas políticas representadas, el cual será remitido en las próximas horas a la presidencia de la Cámara de Senadores para su tratamiento en sesión plenaria.

La investigación estuvo centrada en el alzamiento encabezado por el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien esa tarde lideró un operativo con vehículos blindados y armas en la plaza Murillo, hecho que generó una crisis política nacional.

El Gobierno ha sostenido desde el inicio que se trató de un golpe de Estado frustrado, mientras que sectores de la oposición aseguran que fue un autogolpe promovido desde la propia gestión del presidente Luis Arce.

Durante los meses de investigación, la comisión recopiló documentación, testimonios y versiones oficiales; sin embargo, no logró entrevistar a Zúñiga, principal protagonista del levantamiento, actualmente procesado en la justicia ordinaria.

El informe aprobado será elevado al pleno del Senado, donde se evaluará su contenido y se definirá una posición institucional de la Cámara Alta respecto a los hechos del 26 de junio.

