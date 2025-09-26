"Evistas advierten con obstaculizar el nuevo Gobierno por miedo a ser perseguidos", según Velarde

El diputado electo de la Alianza Libre, Juan Carlos Velarde, denunció este jueves que sectores afines al expresidente Evo Morales estarían advirtiendo con no permitir la gobernabilidad, en caso de que Jorge Tuto Quiroga asuma la Presidencia tras el balotaje del próximo 19 de octubre.

En conferencia de prensa, Velarde aseguró que esta postura refleja el temor del evismo ante los procesos judiciales que, según dijo, se activarían contra Morales y sus allegados desde el inicio de una eventual gestión de Alianza Libre.

“El nerviosismo de decir, no vamos a dejar gobernar a la Alianza Libre, es precisamente eso, porque saben que los vamos a perseguir y saben que vamos a apresar a esa tropa de delincuentes”, declaró Velarde.

El legislador electo enfatizó que el compromiso de su alianza es impulsar procesos de investigación y sanción contra quienes cometieron delitos en el país durante el gobierno de Morales.

