"Evistas advierten con obstaculizar el nuevo Gobierno por miedo a ser perseguidos", según Velarde

“No vamos a dejar gobernar a la Alianza Libre, es porque saben que los vamos a perseguir", dijo el diputado electo por amenzas evistas

Hans Franco

26/09/2025 12:03

Foto: Diputado electo denuncia amenazas del Evismo contra gobierno de Tuto (Red Uno)
La Paz

El diputado electo de la Alianza Libre, Juan Carlos Velarde, denunció este jueves que sectores afines al expresidente Evo Morales estarían advirtiendo con no permitir la gobernabilidad, en caso de que Jorge Tuto Quiroga asuma la Presidencia tras el balotaje del próximo 19 de octubre.

En conferencia de prensa, Velarde aseguró que esta postura refleja el temor del evismo ante los procesos judiciales que, según dijo, se activarían contra Morales y sus allegados desde el inicio de una eventual gestión de Alianza Libre.

“El nerviosismo de decir, no vamos a dejar gobernar a la Alianza Libre, es precisamente eso, porque saben que los vamos a perseguir y saben que vamos a apresar a esa tropa de delincuentes”, declaró Velarde.

El legislador electo enfatizó que el compromiso de su alianza es impulsar procesos de investigación y sanción contra quienes cometieron delitos en el país durante el gobierno de Morales.

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:45

Último nivel

15:15

La liga - real oviedo vs barcelona

17:15

Dueños de la tarde

