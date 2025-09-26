TEMAS DE HOY:
Policial

Conductor de flota que chocó en Cotoca se entregó a la Policía

El incidente ocurrió cuando el bus impactó contra el retén de Guapilo, dejando más de una docena de pasajeros heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica.

Charles Muñoz Flores

26/09/2025 11:44

Conductor de flota que chocó en Cotoca se entregó a la Policía. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

En las últimas horas, el conductor de la flota Trans Guarayos, involucrado en un accidente ocurrido en Cotoca, se presentó voluntariamente en dependencias de la EPI-7, poniendo fin a su estado de fuga tras el accidente.

El hecho se registró cuando la unidad impactó contra el retén de Guapilo, dejando 16 pasajeros heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica..

Noticia en desarrollo... 

