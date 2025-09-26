Conductor de flota que chocó en Cotoca se entregó a la Policía

El incidente ocurrió cuando el bus impactó contra el retén de Guapilo, dejando más de una docena de pasajeros heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica.
26/09/2025 11:44
En las últimas horas, el conductor de la flota Trans Guarayos, involucrado en un accidente ocurrido en Cotoca, se presentó voluntariamente en dependencias de la EPI-7, poniendo fin a su estado de fuga tras el accidente.
El hecho se registró cuando la unidad impactó contra el retén de Guapilo, dejando 16 pasajeros heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica..
Noticia en desarrollo...
