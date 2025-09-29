TEMAS DE HOY:
Internacional

Video: ¡Aterrador! Elefante embiste embarcaciones y ataca a turistas con su trompa y colmillos

En las imágenes se observa a los turistas junto a sus guías navegando en canoas; aparentemente se acercaron demasiado a una hembra con sus crías y un macho protector reaccionó atacándolos.

Red Uno de Bolivia

29/09/2025 19:55

Foto: Redes Sociales.
África

Un terrible hecho se suscitó en Botswana, al Sur de África, donde un elefante atacó a turistas, y golpeó a una mujer manteniéndola incluso debajo del agua por algunos segundos.

El video fue captado por los propios turistas y tras salir del momento del caos fue publicado y viralizado de manera masiva en redes sociales.

Aparentemente, los guías paseaban en canoas, se acercaron demasiado a una hembra con crías y un macho protector los atacó.

En medio del caos, el elefante golpeó a una de las mujeres y la mantuvo bajo el agua unos segundos, según se observa en videos difundidos en las redes sociales.

 

 

Afortunadamente la víctima sobrevivió, el esposo de la mujer logró rescatarla y ambos llegaron a la orilla, sin embargo, el hecho causó terror.

Testigos del hecho relataron que vivieron momentos de mucha tensión, al ver como el elefante procedía a atacar a los turistas, destacaron la alta peligrosidad que significa acudir a estos lugares y acercarse de manera muy cercana a la fauna.

 

