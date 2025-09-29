¡Terrible! Hombre muere en plena audiencia antes de ser condenado por asesinar a su esposa

El hecho se suscitó en Estados Unidos, donde el hombre identificado como James Anderson falleció durante su audiencia, tras estar a punto de recibir una condena de 35 años de prisión por el asesinato de su esposa ocurrido durante el año 2023.

Anderson sería un maestro de educación especial fue detenido por el asesinato de su esposa, el pasado 24 de septiembre de 2023, la mujer había llamado al 911 para reportar las amenazas y agresiones que le hacía su esposo.

Sin embargo, un hecho escalofriante fue investigado, cuando la mujer hacía la llamada había sido atacada con un arma de fuego. Su esposo le había disparado mientras ella pedía auxilio a través de la llamada telefónica.

Cuando las autoridades llegaron al domicilio, Anderson se negó a salir, permitiendo que su hijo de tres años abandonara la casa antes de entregarse tras un largo enfrentamiento con la policía.

El cuerpo de Victoria fue hallado en el interior de la vivienda. Tras dos años del proceso, y hallarse pruebas contundentes del asesinato, se instaló la audiencia de Anderson para que se lea el veredicto final, momento en el que su cuerpo no resistió, el hombre se descompensó y llegó a fallecer.

