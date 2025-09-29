TEMAS DE HOY:
Así se jugará la segunda fecha de la Champions: Barcelona vs PSG, el choque más esperado

La competencia europea continúa con choques de alto nivel en su novedoso formato.

Martin Suarez Vargas

29/09/2025 10:35

Robert Lewandowski de Barcelona y Hakimi junto a Vitinha del PSG. Foto: Redes sociales.
Europa.

Escuchar esta nota

La segunda fecha de la Champions League promete emociones fuertes con una agenda cargada de partidos entre martes y miércoles. El Real Madrid abrirá la jornada del martes (12:45) frente al Kairat, mientras que en paralelo Atalanta se medirá con el Club Brugge. Por la tarde, se vivirán cruces imperdibles como Marsella ante Ajax, Chelsea contra Benfica y el esperado Galatasaray vs Liverpool.

El Bayern Múnich visitará al Pafos y el Atlético de Madrid tendrá un examen exigente frente al Eintracht Frankfurt, en una tanda que cerrará el primer día de competencia.

El miércoles continuará la acción con partidos decisivos: Qarabag frente a Copenhague y Unión St. Gilloise contra Newcastle en el arranque, seguidos por un menú estelar que incluye Dortmund vs Athletic Club, Nápoles vs Deportivo y Villarreal contra Juventus.

El plato fuerte estará en el Camp Nou, donde Barcelona recibirá al PSG en uno de los duelos más esperados de la fase, mientras que el Manchester City visitará al Mónaco y el Bayer Leverkusen se medirá con el PSV.

Con estos enfrentamientos, la Champions League mantiene su atractivo bajo el nuevo formato, que garantiza choques directos entre grandes de Europa desde las primeras jornadas.

Aquí el fixture:

Martes 9 de enero

  • 12:45 p.m. | Kairat vs Real Madrid

  • 12:45 p.m. | Atalanta vs Club Brugge

  • 15:00 | Marsella vs Ajax

  • 15:00 | Inter de Milán vs Slavia de Praga

  • 15:00 | Chelsea vs Benfica

  • 15:00 | Galatasaray vs Liverpool

  • 15:00 | Pafos vs Bayern Múnich

  • 15:00 | Bodø/Glimt vs Tottenham Hotspur

  • 15:00 | Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt

Miércoles 10 de enero

  • 12:45 p.m. | Qarabag FK vs Copenhague

  • 12:45 p.m. | Unión St. Gilloise vs Newcastle

  • 15:00 | Mónaco vs Manchester City

  • 15:00 | Dortmund vs Athletic Club

  • 15:00 | Nápoles vs Deportivo

  • 15:00 | Villarreal vs Juventus

  • 15:00 | Arsenal vs Olympiacos

  • 15:00 | Barcelona vs PSG

  • 15:00 | Bayer Leverkusen vs PSV

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

