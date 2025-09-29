Así se jugará la segunda fecha de la Champions: Barcelona vs PSG, el choque más esperado

La competencia europea continúa con choques de alto nivel en su novedoso formato.
29/09/2025 10:35
La segunda fecha de la Champions League promete emociones fuertes con una agenda cargada de partidos entre martes y miércoles. El Real Madrid abrirá la jornada del martes (12:45) frente al Kairat, mientras que en paralelo Atalanta se medirá con el Club Brugge. Por la tarde, se vivirán cruces imperdibles como Marsella ante Ajax, Chelsea contra Benfica y el esperado Galatasaray vs Liverpool.
El Bayern Múnich visitará al Pafos y el Atlético de Madrid tendrá un examen exigente frente al Eintracht Frankfurt, en una tanda que cerrará el primer día de competencia.
El miércoles continuará la acción con partidos decisivos: Qarabag frente a Copenhague y Unión St. Gilloise contra Newcastle en el arranque, seguidos por un menú estelar que incluye Dortmund vs Athletic Club, Nápoles vs Deportivo y Villarreal contra Juventus.
El plato fuerte estará en el Camp Nou, donde Barcelona recibirá al PSG en uno de los duelos más esperados de la fase, mientras que el Manchester City visitará al Mónaco y el Bayer Leverkusen se medirá con el PSV.
Con estos enfrentamientos, la Champions League mantiene su atractivo bajo el nuevo formato, que garantiza choques directos entre grandes de Europa desde las primeras jornadas.
Aquí el fixture:
Martes 9 de enero
12:45 p.m. | Kairat vs Real Madrid
12:45 p.m. | Atalanta vs Club Brugge
15:00 | Marsella vs Ajax
15:00 | Inter de Milán vs Slavia de Praga
15:00 | Chelsea vs Benfica
15:00 | Galatasaray vs Liverpool
15:00 | Pafos vs Bayern Múnich
15:00 | Bodø/Glimt vs Tottenham Hotspur
15:00 | Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Miércoles 10 de enero
12:45 p.m. | Qarabag FK vs Copenhague
12:45 p.m. | Unión St. Gilloise vs Newcastle
15:00 | Mónaco vs Manchester City
15:00 | Dortmund vs Athletic Club
15:00 | Nápoles vs Deportivo
15:00 | Villarreal vs Juventus
15:00 | Arsenal vs Olympiacos
15:00 | Barcelona vs PSG
15:00 | Bayer Leverkusen vs PSV
