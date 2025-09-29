Así se jugará la segunda fecha de la Champions: Barcelona vs PSG, el choque más esperado

La segunda fecha de la Champions League promete emociones fuertes con una agenda cargada de partidos entre martes y miércoles. El Real Madrid abrirá la jornada del martes (12:45) frente al Kairat, mientras que en paralelo Atalanta se medirá con el Club Brugge. Por la tarde, se vivirán cruces imperdibles como Marsella ante Ajax, Chelsea contra Benfica y el esperado Galatasaray vs Liverpool.

El Bayern Múnich visitará al Pafos y el Atlético de Madrid tendrá un examen exigente frente al Eintracht Frankfurt, en una tanda que cerrará el primer día de competencia.

El miércoles continuará la acción con partidos decisivos: Qarabag frente a Copenhague y Unión St. Gilloise contra Newcastle en el arranque, seguidos por un menú estelar que incluye Dortmund vs Athletic Club, Nápoles vs Deportivo y Villarreal contra Juventus.

El plato fuerte estará en el Camp Nou, donde Barcelona recibirá al PSG en uno de los duelos más esperados de la fase, mientras que el Manchester City visitará al Mónaco y el Bayer Leverkusen se medirá con el PSV.

Con estos enfrentamientos, la Champions League mantiene su atractivo bajo el nuevo formato, que garantiza choques directos entre grandes de Europa desde las primeras jornadas.

Aquí el fixture:

Martes 9 de enero

12:45 p.m. | Kairat vs Real Madrid

12:45 p.m. | Atalanta vs Club Brugge

15:00 | Marsella vs Ajax

15:00 | Inter de Milán vs Slavia de Praga

15:00 | Chelsea vs Benfica

15:00 | Galatasaray vs Liverpool

15:00 | Pafos vs Bayern Múnich

15:00 | Bodø/Glimt vs Tottenham Hotspur

15:00 | Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt

Miércoles 10 de enero

12:45 p.m. | Qarabag FK vs Copenhague

12:45 p.m. | Unión St. Gilloise vs Newcastle

15:00 | Mónaco vs Manchester City

15:00 | Dortmund vs Athletic Club

15:00 | Nápoles vs Deportivo

15:00 | Villarreal vs Juventus

15:00 | Arsenal vs Olympiacos

15:00 | Barcelona vs PSG

15:00 | Bayer Leverkusen vs PSV

