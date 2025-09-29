¡Espectacular! Rodrigo Giménez y ‘Fire Steps’ dejaron impresionada a Gabriela Zegarra

El último equipo de la noche fue el de Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’, fue el turno de subir al escenario, y ellos interpretaron la canción “Real Gangsta Love” del artista Trueno, una interpretación con el que impresionó a todos.

Los jueces destacaron su presentación y solo hicieron algunas observaciones, para Gabriela Zegarra, fue el mejor de la noche.

“Fuiste uno de los más criticados esa noche, porque había cosas que mejorar, pero fuiste el que mejor lo hizo esta noche, siento que mejoró mucho el personaje, hasta los gestos, chicos, estaba espectacular”, manifestó Zegarra.

Por su parte Rodrigo Massa, dijo estar de acuerdo con Gabriela Zegarra, pero observó algunos errores de coordinación, “pero en general, fue una buena presentación”.

El equipo dijo que trataron de mejorar para impresionar al público, y destacaron el compromiso del cuerpo de baile.

