Susana Rivero fue la más criticada de la noche; los jueces señalaron varios “errores” en su interpretación

Subió al escenario el equipo de Susana Rivero y la academia ‘La Fábrica’, y el grupo interpretó la canción ‘7 vidas’ de la argentina María Becerra, la puesta en escena parecía estar llena de ritmo y energía, sin embargo, no logró convencer a los jueces.

El jurado observó, sobre todo, la imitación en la letra de la canción, una situación que fue admitida por la famosa.

Para Tito Larenti, los problemas en la imitación de la canción fueron muy evidentes, señaló que “olvidó la letra”.

“Falló mucho la imitación, es más, dejaste de cantar, se notó mucho, ahí hubo un gran error, faltó cosas en el personaje, estabas muy rígida, hay que trabajar en eso, en el equipo lo mismo, hubo mucho miedo, los sentí inseguros, lo sentí simple”, expresó Larenti.

Sin embargo, para Elka Meyer, la presentación fue rescatable, y hubo un buen uso de los elementos externos, “a mí me pareció muy apropiado, me gustó el cuadro en general, aunque hubo ciertas descoordinaciones, me pareció creativo”, afirmó Meyer.

Susana Rivero, admitió que tuvo problemas con la imitación y la letra, y atribuyó a algunos problemas familiares, pero señaló, que continuaría trabajando.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

