“Había terror en sus caras”: Adry Vargas e ‘Idols Dance’ mejoraron, pero mostraron nerviosismo

Fue el turno de Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’, y ellos llegaron con mucho ritmo interpretando la canción ‘Ojos Verdes’ de la artista María Becerra, la coreografía fue bien vista por los jueces, pero hicieron algunas observaciones.

Los jueces, señalaron que Adry mejoró con la interpretación del personaje, pero observaron que el equipo continuaba nervioso, e incluso se notó “un miedo” hacia los jueces.

Para la juez Gabriela Zegarra, la interpretación de Adry fue bastante buena, además, resaltó que disfrutaron ejecutar la coreografía.

“Estabas divina, siento que lo disfrutaron, pero hay muchas cosas que mejorar, siento que te costaba llegar al personaje antes, y ahora estuviste más cerca, es la primera vez que me convence tu presentación, te sentiste confiada”, afirmó Zegarra.

En tanto para Tito Larenti, observó que el equipo demostró tener cierto temor a los jueces, “se notó el nerviosismo”, indicó.

“Equipo, no tengan miedo al jurado, ni al escenario nunca, porque si arrancan con miedo, van a perder, entren al escenario seguros de lo que van a hacer, las chicas tenían cara de terror, estaban con cara de miedo, y Adry, te sentí mejor”, manifestó Larenti.

Adry Vargas se emocionó con las palabras de los jueces, y confesó que había soñado con ingresar a competir en La Gran Batalla desde la primera temporada, agradeció a todos y a los jueces le señaló que tomará en cuenta todos sus consejos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

