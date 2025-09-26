“Te quedó muy bien”: Génesis y ‘Factory’ impresionaron a los jueces con sus pasos de cumbia

Avanzando en la noche de competencia, fue el turno de Génesis y la academia ‘Factory’, el equipo llevó hasta el escenario de ‘La Gran Batalla’ una canción en el ritmo de cumbia: “Amor de vago”, interpretada por el artista ‘La T y la M’.

Los jueces quedaron impresionados, sobre todo con la actitud y energía del famoso, y solo observaron algunos errores durante el desarrollo de la coreografía.

La primera juez en pronunciarse fue Gabriela Zegarra, y ella destacó la energía que mostró Génesis, “me encantó”, aseguró.

“Bien chicos, no me imaginé a un Génesis guacho, pero creo que te quedó muy bien, estabas adelantado en algunos pasos, siento que lo disfrutaste, en general todo el grupo me encantó todo, las chicas hicieron una buena presentación”, manifestó Zegarra.

En tanto, Rodrigo Massa, señaló que hizo falta algo de precisión en la investigación del personaje, “me sorprendieron una vez más, eras como una estrella”.

Génesis agradeció a los jueces y señaló que todo el equipo se esforzó para mostrar una coreografía que sea del agrado del jurado y el pública.

