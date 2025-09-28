TEMAS DE HOY:
La gran batalla

La Gran Batalla: Conoce a los cuatro equipos que hoy compiten por un importante beneficio

Esta noche se presentan los mejores equipos de la semana, quienes mostraron coreografías con las canciones ‘top’ de la temporada.

Silvia Sanchez

28/09/2025 19:53

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Hoy en ‘La Gran Batalla’ cuatro equipos se enfrentarán por ser el mejor de la semana para lograr obtener un importante beneficio, el cual les permitirá diferenciarse de los demás.

Los equipos fueron seleccionados cada día, tomando en cuenta todos los detalles de la presentación, las coreografías de la semana, se realizaron dentro de la dinámica de canciones ‘top’ de la temporada.

Muchos de los equipos destacaron, pero solo cuatro llegaron a esta noche, y se volverán a presentar en el escenario más importante de la televisión boliviana.

Esta noche en el escenario:

  • IRIBEL MENDEZ Y ACADEMIA FUSION DANCE      
  • GATO POZO Y ACADEMIA STYLE BOLIVIA            
  • ERIKA VALENCIA Y ACADEMIA DAZAN COMPANY     
  • RODRIGO GIMENEZ Y ACADEMIA FIRE STEPS       

 

No te pierdas de este importante programa lleno de talento y energía, una noche acompañada de mucha emoción.

Conéctate a la señal de Red Uno a las 21:00, también puedes seguirnos por todas nuestras redes sociales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

19:00

Teletón unicef

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La gran batalla

