Juandy impactó con su presentación como ‘Chimbala’: ¿qué dijeron los jueces?

Última noche de competencia en la semana de las canciones ‘top’ y el primer equipo en subir al escenario fue el de Juandy y la academia ‘Chimbala’, un tema que impactó a los jueces y gustó al publico presente en el set de ‘La Gran Batalla’.

Los jueces señalaron que la coreografía transmitió mucha energía y contagió ritmo, pero les hicieron algunas recomendaciones.

Para la juez Elka Meyer, la presentación fue bastante divertida e incluyó pasos y técnicas apropiadas.

“Me pareció que la puesta en escena bastante apropiada y divertida, tenía bastante ritmo, tipo afro, en ciertos momentos de las transiciones había algo de descoordinación, me gustó, buen trabajo”, afirmó Meyer.

Por su parte, para Rodrigo Massa, la actitud del famoso y de los bailarines iba acorde a la letra y el ritmo de la canción, pero pidió a los bailarines, reflejar la energía del famoso, además de tener más conexión con Juandy.

“Es una canción muy divertida, y el cantante tiene esa actitud, refleja lo que hace el cantante, pero falta interactuar con su alrededor, eso enriquece el trabajo arriba del escenario”, manifestó Massa.

Juandy agradeció las palabras de los jueces, y señaló que las percepciones son apropiadas, por lo que continuarán trabajando para mejorar sus próximas presentaciones.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play