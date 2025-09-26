TEMAS DE HOY:
penal de El Abra Conscripto fallecido accidente de tránsito

30ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Juandy impactó con su presentación como ‘Chimbala’: ¿qué dijeron los jueces?

El equipo interpretó una canción llena de ritmo y con una coreografía bastante divertida.

Silvia Sanchez

25/09/2025 21:42

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Última noche de competencia en la semana de las canciones ‘top’ y el primer equipo en subir al escenario fue el de Juandy y la academia ‘Chimbala’, un tema que impactó a los jueces y gustó al publico presente en el set de ‘La Gran Batalla’.

Los jueces señalaron que la coreografía transmitió mucha energía y contagió ritmo, pero les hicieron algunas recomendaciones.

Para la juez Elka Meyer, la presentación fue bastante divertida e incluyó pasos y técnicas apropiadas.

“Me pareció que la puesta en escena bastante apropiada y divertida, tenía bastante ritmo, tipo afro, en ciertos momentos de las transiciones había algo de descoordinación, me gustó, buen trabajo”, afirmó Meyer.

 

Por su parte, para Rodrigo Massa, la actitud del famoso y de los bailarines iba acorde a la letra y el ritmo de la canción, pero pidió a los bailarines, reflejar la energía del famoso, además de tener más conexión con Juandy.

“Es una canción muy divertida, y el cantante tiene esa actitud, refleja lo que hace el cantante, pero falta interactuar con su alrededor, eso enriquece el trabajo arriba del escenario”, manifestó Massa.

 

Juandy agradeció las palabras de los jueces, y señaló que las percepciones son apropiadas, por lo que continuarán trabajando para mejorar sus próximas presentaciones.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD