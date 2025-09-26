¡Se robó el show! Erika Valencia y ‘Dazan Company’ fueron los mejores de la noche en ‘La Gran Batalla’

Para cerrar la noche con broche de oro, fue el turno de Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company Panteras’, y el equipo dejó impresionados a todos con su coreografía, mostraron mucho movimiento y sensualidad, interpretaron la canción “Romeo” de Anitta.

Los jueces destacaron la presentación del equipo, y los invitaron a seguir creciendo para avanzar en la competencia.

Tito Larenti, destacó la presentación del equipo, y sobre todo la interpretación del personaje por parte de Erika, hizo referencia a la actitud de la famosa y aseguró que el equipo ha ido creciendo durante la competencia.

“La actitud que tienes en el escenario, los personajes los has trabajado muy bien, cada personaje es diferente, en corto tiempo lo has hecho increíble, yo te lo creí todo, el equipo es maravillosos, me gusta la energía, hay cosas para corregir, pero se puede” afirmó Larenti.

El juez Rodrigo Massa, felicitó a todo el equipo, y reconoció la dificultad que representa interpretar a la artista Anitta, es bastante difícil, resaltó, además, la actitud e interacción con los bailarines, mostrándose dominante.

Muy contenta, Erika confesó que se sentía bastante cómoda durante su presentación, además expresó su felicidad por la devolución que obtuvo de los jueces, quienes la eligieron como la mejor de la noche.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play