TEMAS DE HOY:
penal de El Abra Conscripto fallecido accidente de tránsito

30ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Gobernación reconoce a Ivo Kuljis por su aporte al desarrollo cruceño

La Gobernación de Santa Cruz reconoció a Ivo Kuljis por su destacada labor empresarial y su contribución al desarrollo económico y social del departamento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/09/2025 22:09

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco de la conmemoración por los 215 años del Primer Grito Libertario, la Gobernación de Santa Cruz realizó un acto especial para rendir homenaje a personalidades destacadas del departamento.

La ceremonia fue presidida por el gobernador Luis Fernando Camacho, quien entregó reconocimientos de honor a ciudadanos que han contribuido significativamente al progreso de la región.

Uno de los galardonados fue el empresario Ivo Kuljis, cuya trayectoria y compromiso con el desarrollo económico y social de Santa Cruz fue resaltado durante el evento.

“Su visión empresarial ha generado empleos, crecimiento y oportunidades, contribuyendo al desarrollo integral de Santa Cruz y al fortalecimiento de su economía regional”, se destacó en el discurso oficial de la Gobernación.

El homenaje se realizó en un ambiente de orgullo y gratitud, donde también se reconoció el trabajo de otros líderes y ciudadanos que han aportado en distintos ámbitos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD