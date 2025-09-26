Gobernación reconoce a Ivo Kuljis por su aporte al desarrollo cruceño

En el marco de la conmemoración por los 215 años del Primer Grito Libertario, la Gobernación de Santa Cruz realizó un acto especial para rendir homenaje a personalidades destacadas del departamento.

La ceremonia fue presidida por el gobernador Luis Fernando Camacho, quien entregó reconocimientos de honor a ciudadanos que han contribuido significativamente al progreso de la región.

Uno de los galardonados fue el empresario Ivo Kuljis, cuya trayectoria y compromiso con el desarrollo económico y social de Santa Cruz fue resaltado durante el evento.

“Su visión empresarial ha generado empleos, crecimiento y oportunidades, contribuyendo al desarrollo integral de Santa Cruz y al fortalecimiento de su economía regional”, se destacó en el discurso oficial de la Gobernación.

El homenaje se realizó en un ambiente de orgullo y gratitud, donde también se reconoció el trabajo de otros líderes y ciudadanos que han aportado en distintos ámbitos.

