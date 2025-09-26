Gobernación reconoce a Ivo Kuljis por su aporte al desarrollo cruceño

La Gobernación de Santa Cruz reconoció a Ivo Kuljis por su destacada labor empresarial y su contribución al desarrollo económico y social del departamento.
25/09/2025 22:09
En el marco de la conmemoración por los 215 años del Primer Grito Libertario, la Gobernación de Santa Cruz realizó un acto especial para rendir homenaje a personalidades destacadas del departamento.
La ceremonia fue presidida por el gobernador Luis Fernando Camacho, quien entregó reconocimientos de honor a ciudadanos que han contribuido significativamente al progreso de la región.
Uno de los galardonados fue el empresario Ivo Kuljis, cuya trayectoria y compromiso con el desarrollo económico y social de Santa Cruz fue resaltado durante el evento.
“Su visión empresarial ha generado empleos, crecimiento y oportunidades, contribuyendo al desarrollo integral de Santa Cruz y al fortalecimiento de su economía regional”, se destacó en el discurso oficial de la Gobernación.
El homenaje se realizó en un ambiente de orgullo y gratitud, donde también se reconoció el trabajo de otros líderes y ciudadanos que han aportado en distintos ámbitos.
