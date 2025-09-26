TEMAS DE HOY:
Que no me pierda

"También está implicada": Piden investigar a la madre de la menor que asesinó a su prima en Lauca Ñ

La madre de la víctima develó que cuando hallaron el cuerpo, la autora del hecho y su progenitora estaban en su vehículo, con colchas y sábanas. "Su intención era hacerla desaparecer", afirmó.

Milen Saavedra

25/09/2025 23:20

Piden investigar a la madre de la menor que asesinó a su prima en Lauca Ñ
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras el brutal asesinato de una adolescente de 14 años en Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, perpetrado por su prima y una amiga, ambas menores de edad, utilizando un arma blanca y un bolígrafo, Alina Céspedes Orozco, madre de la víctima, rompió el silencio para exigir justicia y solicitar una investigación profunda que alcance a otros posibles implicados.

En Que No Me Pierda, Alina Céspedes Orozco, visiblemente afectada, describió a su hija como una estudiante ejemplar, responsable y participativa, que nunca tuvo problemas ni discusiones con su entorno, ni siquiera con su prima. 

"Pido justicia para mi hija porque esto no se puede quedar así, tiene que hacerse justicia. Mi hija era una niña que tenía una vida por delante. Yo no estoy conforme con las investigaciones, no son solo esas dos niñas, hay más, quisiera que la investigación se haga más profunda", dijo.

Serias dudas sobre la implicación de la madre de la agresora

El testimonio de Alina apunta directamente a la madre de su sobrina (y prima de la víctima), sugiriendo una posible implicación en el hecho o en un intento de encubrimiento.

La madre relató que al llegar al lugar del crimen, la prima (madre de la presunta agresora) y su hija ya estaban allí, y la joven ya se había cambiado de ropa. "Cuando llegué vi a mi hija tirada en el suelo, lleno de sangre, y cuando pregunté a su mamá qué pasó, ella solo decía que no sabía nada... A mi parecer, su mamá también está implicada en este hecho. Ellas ya estaban ahí primero. Y su ropa lo estaba lavando en su casa."

Además, la madre de la víctima reportó un hallazgo que alimenta sus sospechas: al lado del auto de su prima había una sábana negra, y en el interior del vehículo, una colcha y una sábana. "Pienso que su intención no era dejarla ahí... Yo creo que era llevarle a mi hija y botarla o hacer desaparecer. Si mi hermana con sus tíos no hubiera llegado, pienso que le hubieran llevado a otro lado. Quiero que se investigue a la madre también," sentenció Céspedes Orozco, pidiendo ayuda a la Fiscalía, el juzgado y la Felcc para ampliar la información.

 

 

