Buscan a familiares de Nelly Coronel, mujer de la tercera edad hallada desorientada

Una mujer de la tercera edad, identificada como Nely Coronel, fue encontrada desorientada en la zona del Cuarto Anillo Piraí, en Santa Cruz de la Sierra. Según su propio testimonio, sufrió una caída que le provocó mareos y confusión, lo que la llevó a perder completamente la noción del tiempo y del lugar.

Afortunadamente, la señora fue auxiliada por Juliana, una vecina solidaria que la encontró cerca de su casa y decidió brindarle refugio durante la noche.

“Ella apareció sentadita, y cuando regresé a casa, alguien la había hecho pasar. No la conocía, pero me contó lo que pudo y decidí alojarla”, relató Juliana en el programa El Mañanero.

La señora Nelly, relató que siente adormecimiento en parte del cuerpo y dolores de cabeza.

“No recuerdo nada, salí a buscar ayuda y me perdí… no sé cómo llegué a la casa de la señora Juliana, pero gracias a Dios ella me cuidó”, explicó.

La mujer afirma tener tres hijos que se encontraban trabajando cuando ocurrió el incidente.

Cualquier persona que reconozca a la señora Nelly Coronel o tenga información sobre sus familiares puede comunicarse con la señora Juliana al número 71311365.

